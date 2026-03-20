４打数３安打と気を吐いた横浜の田島＝甲子園（立石祐志写す）二塁で先発出場した横浜の２年生・田島が３安打。最終回も体勢を崩されながらもミートした打球を中前に運び、反撃機会を広げた。打線が神村学園・龍頭のコーナーを突くチェンジアップに手を焼く中、「頭で考えることなく、体が反応する自分の打撃ができた」と振り返った。守りでは失策も含めてミスが三つあり、「取れるアウトを取れず、迷惑をかけてしまっ