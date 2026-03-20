ヤンキースのアーロン・ブーン監督（５３）が口にした「うちはア・リーグ東地区で最も分析力が低いかもしれない」という一言が、米球界で波紋を広げている。もっとも、これは球団の分析体制が貧弱だと嘆いた話ではない。むしろ焦点は、数字を握った上でなお最後に現場がどう裁くか――。その「距離感」にある。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によれば、ブーン監督は同じア