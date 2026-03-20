新日本プロレス２０日の長岡大会で、ＹＯＨ（３７）がＩＷＧＰジュニアヘビー級王者ＤＯＵＫＩ（１０万３４）との前哨戦を制した。ＹＯＨは「旗揚げ記念日」（６日、大田区）で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＤＯＵＫＩに挑戦を表明。メインでマスター・ワトの挑戦を退けＶ２に成功した王者を、Ｈ．Ｏ．Ｔの前リーダーＥＶＩＬの必殺技ＥＶＩＬ（変型大外刈り）でＫＯし、大会の主役をかっさらった。