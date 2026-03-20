前ロッテ監督で、前回のＷＢＣで日本代表の投手コーチを務めた吉井理人氏が２０日、文化放送「侍世界一への挑戦アンタッチャブルの勝手にアンバサダー」に出演。侍ジャパン戦士にまつわる?裏話?を披露した。この番組は「アンタッチャブル」（山崎弘也、柴田英嗣）をメインパーソナリティーに、今回のＷＢＣを振り返るという内容。その中で、今大会の「名言」について聞かれた柴田は、Ｎｅｔｆｌｉｘの中継で二宮和也が種市篤