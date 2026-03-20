イングランドサッカー協会（ＦＡ）は２０日、国際親善試合でウルグアイ戦と日本戦に臨むメンバー３５人を発表した。エースＦＷハリー・ケイン、ＭＦデクラン・ライスらが名を連ねる中、ＤＦハリー・マグワイアらが復帰した。ＦＡ公式ホームページによると、トーマス・トゥヘル監督は大所帯について「多いように見えるが、火曜日（２４日）から土曜日（２８日）まではフィールドプレーヤー１９人とゴールキーパー４人で、２試合