開幕投手でドラフト１位ルーキーの巨人・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が２０日、楽天とのオープン戦（東京ドーム）に先発。５回３安打１失点６Ｋと好投した。ここまでのオープン戦で９回無失点と安定感のある投球を見せているドラフト１位入団の竹丸。初回に先頭の中島に安打を許すも、後続を断ち切り無失点に抑えた。さらに１点ビハインドの５回には、先頭の宗山から中前打を浴びるも、続くゴンザレスを空振り三振に。