これも大谷翔平（３１）の存在感の大きさの証明か。「カリフォルニアポスト」は１９日（日本時間２０日）、「２０２６年のＭＬＢチケット価格：カリフォルニアのチームが最も高く、別のチームは最も安い」との記事を配信した。ワールドシリーズ３連覇を目指す大谷を擁するドジャースの本拠地ドジャースタジアムの平均最低チケット価格は７６・５７ドル（約１万２１２９円）とメジャーでもっとも高価となった。メジャー平均３４