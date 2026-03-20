お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が２０日、大阪・ＧＯＲＩＬＬＡＨＡＬＬＯＳＡＫＡで行われたイベント「真剣音楽祭」に出演後、囲み取材に応じた。同ライブイベントは、ダブルアートが所属するハードコアバンド「ＷＡＲＴ」（ウォート）主催の音楽イベントで、ＲｕｎｎｙＮｏｉｚｅなどの芸人アーティストに加え、ダブルヒガシ、フースーヤといった人気芸人も出演。トップバッターでステージに登場したのは、伝