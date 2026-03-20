◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭４枚目・隆の勝（湊川）が、関脇・高安（田子ノ浦）を突き落として、９勝４敗とした。「ちょっとわけがわからなくなって、どうやって勝ったのか覚えていない。体が反応してくれているので、調子がいいのかなと思う」と振り返った。この日の白星で幕内通算３００勝。「そんなに勝ってたんだと、びっくりした」と驚いた。成績次第では来場所の三役復帰の可