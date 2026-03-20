新日本プロレス２０日長岡大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」準決勝で、上村優也（３１）がＳＴＲＯＮＧ無差別級王者ボルチン・オレッグ（３３）を撃破し、決勝戦（２１日、長岡）に進出した。ハイレベルなレスリングの攻防から始まった本隊同士の大一番は、互いに譲らない一進一退の攻防が続いた。上村はジャーマンスープレックス、ドラゴンスープレックスホールドを繰り出すも、ボルチンに掟破りのカンヌキスープレックス