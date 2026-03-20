◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）幕内・朝乃山（高砂）の連勝が４で止まり、８勝５敗。同・金峰山（木瀬）にもろ手で突かれて右を許した。そのまま寄り切られた。「中に入られてしまった。やらかしましたね」と反省した。元大関の目標は２ケタ勝利。先場所も同じ目標を掲げたが９勝６敗だった。「ギリギリですね。まだ２ケタのチャンスがある」と残り２番にかけるつもり。同部屋の朝紅龍、朝白龍も勝