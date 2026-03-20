お笑いコンビ「ダブルアート」の真べぇが２０日、大阪・ＧＯＲＩＬＬＡＨＡＬＬＯＳＡＫＡで行われたイベント「真剣音楽祭」に出演後、囲み取材に応じた。同イベントは、ダブルアートの動画配信ファンクラブ「１２才協会」が初めて実施したもの。１部の「真剣音楽祭」は、２０２４年７月に大阪・なんばＨａｔｃｈで開催した、ダブルアートが所属するハードコアバンド「ＷＡＲＴ」（ウォート）主催の音楽イベントで、Ｒｕｎｎ