◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）巨人・赤星優志投手（２６）が６回から２番手で登板し、１イニングを２安打無失点で１奪三振。リリーフとして役目を果たした。直球は最速１５１キロを２度計測。１死からボイト、マッカスカーに連打を浴びたが５番・村林を３球三振。この日、ドラ１竹丸から先制弾を放っていた浅村は詰まらせて中飛に打ち取った。４年目の昨季は２２試合に先発し自己最多６勝、防御率２・６８