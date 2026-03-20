【モデルプレス＝2026/03/20】女優の瀬戸朝香が3月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】イノッチの49歳妻「ダークにするなら思い切って」印象ガラリのヘアカラーチェンジ◆瀬戸朝香、役作りのため黒髪にイメチェン瀬戸は「次なる役作りのため黒髪にしました」と報告。「ダークにするなら思い切って黒寄りにするのがイイ感じ」と明かしている。公開された写真では、艶やかな黒髪ス