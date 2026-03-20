３月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２７、前回マイナス２８＝ロンドン為替 ３月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２７と、前回のマイナス２８から小幅に改善。市場予想はマイナス３０だった。販売価格指数はプラス１２と、前回のプラス２６から低下。市場予想はプラス２９を大きく下回った。 GBP/USD1.3376GBP/JPY212.30EUR/GBP0.8640