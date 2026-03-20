ドル買い優勢、前日ドル安の調整に中東有事リスクの再燃で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが優勢になっている。東京不在のアジア市場では前日のドル安の反動に動きがみられ、ドルがじり高となった。ロンドン市場は小動きで取引が始まったが「トランプ政権がイランのカーグ島の占領または封鎖を検討」との一部報道が伝わると、市場は再び警戒モードに入っている。NY原油先物が94ドル付近から97ドル