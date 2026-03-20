◇オープン戦中日4―3ロッテ（2026年3月20日バンテリンD）中日の「1番・右翼」で先発出場したカリステが2安打3打点と気を吐いた。1―0の2回2死二、三塁の好機では左翼へ3ラン。本塁打は18日のソフトバンク戦に続いて2試合連発で「ストライクゾーンに来たら何でも打とうと思っていた。反応で打った」と手応えを口にした。初回の安打と合わせてマルチ安打。来日4年目の助っ人は「開幕までまだ2試合ある。しっかり戦える