気象台は、午後8時34分に、暴風雪警報を札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村などに発表 20日20:34時点石狩、後志地方では、21日未明から21日昼前まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□暴風雪警報【発表】21