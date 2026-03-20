熊本競輪場のF1「チャリロト協賛矢村正杯争奪戦」は初日を終えた。熊本バンク初登場の太田りゆ（31＝埼玉）は7Rに見参。6番手から進み、力強くスパートした加瀬加奈子を猛追。バックで豪快に捲り切って快勝した。「ペースで先行も考えたが、初めてのバンクの初日。まずはどのくらいしっかり踏めるか（を確かめる）というのもやりたいところだった」。緊張感を持ってプランを立てていたことを明かした。「タイミングを取ら