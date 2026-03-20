日米首脳会談では、経済についても話が進みました。今回、かなりの巨額投資に関して合意されましたが、本当に国益にかなうのでしょうか。【写真で見る】「JAPAN IS BACK！」トランプ氏の隣で笑顔をみせる高市総理アメリカへの“お土産”は対米投資井上貴博キャスター:日米同盟を維持しながらも、“お土産”を持っていかなければなりません。日本がアメリカに対して、80兆円規模の投資をするとしている中、今回はその第2弾として11