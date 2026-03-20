尾田栄一郎さんが描き下ろしたイラスト「国境なき医師団チョッパー」（C）EiichiroOda/Shueisha（C）CHOPPER’sFriends（C）MSF国境なき医師団（MSF）は20日、人気漫画「ONEPIECE（ワンピース）」で活躍する船医のキャラクター「トニートニー・チョッパー」が公認サポーターに就任したと発表した。作者の尾田栄一郎さんがMSFの旗を掲げて走るチョッパーのイラストを描き下ろした。チョッパーは「万能薬になること。