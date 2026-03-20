青田典子が自身のInstagramにて、夫でありアーティストの玉置浩二と俳優の佐藤浩市との3ショットを公開した。 写真：『玉置浩二ショー』で共演！玉置浩二・佐藤浩市・青田典子 ■玉置浩二・佐藤浩市・青田典子の和やかショット 青田典子はNHK『玉置浩二ショー』放送に合わせ、記念ショットを投稿。 佐藤浩市は、同番組のトークゲストとして登場。佐藤が出演し、玉置が主題歌を担当したTBS系 日曜劇場