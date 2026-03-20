今日（3月20日）、午前8時。 熊本県 木村敬 知事「県道熊本高森線4車線化、供用開始いたします。せーの、開始！」 【写真を見る】当時、県道を瓦礫がふさいだ様子そして、10年後… 益城町の中心部と熊本市を結ぶ県道「熊本高森線」のうち、益城町惣領から寺迫までの2.2kmの区間が通れるようになりました。 これで、4車線化する3.8kmすべてが開通です。 瓦礫が県道をふさいだ10年前 2016年4月、益城町では震度7の揺