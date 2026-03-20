３月２１日（土）の近畿地方は、文句なしの晴れ。３連休の中日は、お出かけ日和に恵まれそうです。 日本付近に高気圧が移動してきて、近畿地方をしっかりと覆うでしょう。このため、一日を通しておだやかに晴れる見込みです。天気の崩れは全くなく紫外線が気になるくらいの日差しの強さになりそうです。 朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多く、内陸部では１～２℃くらいまで冷えるでしょう。京阪神は４～