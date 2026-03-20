ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一が、20日放送の『徹子の部屋 特別編』（午後8：10）に出演。黒柳徹子が木原に“お願い”する場面にSNSから反響が寄せられている。【写真】互いに笑顔！ギュッと手をつなぐ“りくりゅう”番組の冒頭、やや緊張した面持ちを見せていた木原。やり取りを終えた徹子は「もうちょっと大きい声でお願いします」と“お