「男女Ｗ優勝戦」（２０日、多摩川）田村美和（６０）＝東京・５６期・Ｂ１＝が初日８Ｒ、センターから果敢に攻めて２着と好発進を決めた。「ペラをやって、ギアケースを点検して、行き足がだいぶ良くなった」と整備での舟足上昇の手応えを得た。「直線も問題なさそう。回り足も前検から感じが良かったし、悪い感じはない。大幅な修正をしなくても良さそう。何とかいいＳが行ければいいですね」とニッコリ。この舟足を生か