3月19日、お笑いコンビ『とんねるず』の石橋貴明が自身のXを更新。久しぶりの投稿で話題となっている。「食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動休止中の石橋さんですが、この日の投稿では、《やった！！！校歌で涙魂！！！》と興奮を隠せない様子でした。この日から第98回選抜高校野球が開幕し、16年ぶりに出場を決めた石橋さんの母校・帝京高校が第一試合に臨んでいました。対するは全国夏春連覇を目指す沖縄尚学高校でしたが