ブラックマヨネーズ・吉田敬が、3月18日放送の『吉田と粗品と』（読売テレビ）で愛煙家としての持論を語ったのだが、これに視聴者から強烈な拒否反応が寄せられている。「同番組は霜降り明星・粗品さんと視聴者の悩みに答える番組です。この日は36歳の男性会社員から、女性部下との関係に悩む相談が寄せられました。それまで関係は良好でしたが、あるとき部下から『たばこの臭いが気になる』『ボディシートで体を拭くのやめて