◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）は東前頭３枚目・平戸海（境川）をすくい投げで下し、６勝７敗とした。過去２戦全勝の相手に立ち合いから突っ張って前に出た。もろ差しを許して下がりながらも、右をのぞかせ、鮮やかに投げた。今場所は９日目から２日連続で土俵で足を滑らせるなど流れが悪く、その影響で「立ち合いで滑ったら嫌だなとか、怖がっていた部分がある」