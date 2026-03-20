◆オープン戦オリックス―阪神（２０日・京セラドーム大阪）阪神の先発・村上頌樹投手が６回３安打２失点で開幕前の最終登板を終えた。初回に西川の右犠飛で先制されると、逆転した直後の２回も紅林の中犠飛で２点目を献上。それでも、３回以降は本来のリズムを取り戻した。持ち前の制球力の高さが光り、直球のキレも抜群で６奪三振。６０キロの超スローボールも披露した。開幕投手を務める２７日の巨人戦（東京ドーム）に向