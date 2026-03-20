4月1日(水)にリリースするニューシングル「Pulse/」の最新ビジュアルを解禁した。今作「Pulse/」は、約4ヶ月前に発表したEP『OBSIDIAN/』で提示したヘヴィかつラウドなバンドサウンドをさらに押し進めた楽曲。サイバーパンク／デジタル・ディストピアの世界観を色濃く打ち出した、Verde/史上屈指の攻撃力を誇る一曲に仕上がっている。本作のリリースにあわせ、4月からは全国ツアー＜Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN＞