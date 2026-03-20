King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングル「Waltz for Lily」のミュージックビデオを3月23日（月）20時にYouTubeプレミア公開する。「Waltz for Lily」は来週27日（金）に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。MVもKin