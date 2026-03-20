◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）が、同・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切って、６勝７敗とした。攻め込んだ土俵際で出し投げを打たれて後ろ向きになり、相手の押しに後退したが逆転。「危なかった。体が反応できて、何とか勝つことができた」と振り返った。序ノ口デビューから１４場所続けてきた勝ち越し継続へ負けられない状況が続くが、「初めてのことなので、若いうちに経験