◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が４連勝で７勝６敗とした。同・湘南乃海（高田川）とは立ち合いが１度合わず。２度目の立ち合いでは右に少し動いて右上手をつかんで、左をのぞかせた。そのまま前に出て寄り切った。「体が動けているんじゃないですか」とうなずいた。今場所は４日目から４連敗するなど一時２勝５敗。それでも持ち直し勝ち越しに王手をかけた。「心技体の内