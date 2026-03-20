礼賛が、結成5周年を記念したワンマンライブを2026年9月5日(土)、6日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOにて2日間開催することが決定した。発表が行われたのは現在実施中の全国ツアー＜ONEMAN TOUR 2026『超超超 BUSY ツアー』＞の東京・Zepp Haneda公演2日目にて。この結成5周年記念公演は川谷絵音がサーヤにバンド結成の声をかけた 2021年9月、バンドとして初の音源をリリースした 2021年12月、2022年1月にバンドとして初めてライブを行っ