春のデイリーカジュアルにぴったりな、羽織物が欲しい！ 手に取りやすい価格で探すなら、まずは【しまむら】をチェックしてみて。今回はおしゃれさんの購入品から、春カジュアルの1軍として活躍しそうな「優秀アイテム」をご紹介します。 シルエットをアレンジできるダブルジップパーカー 【しまむら】「TAIダンボールPK」\1,969（税込） カジュアルでデイリー使いしやすいパーカ