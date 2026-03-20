◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）が、西前頭８枚目・正代（時津風）を突き落として、９勝４敗とした。「本当にたまたま。けがをするので、ああいう相撲は取りたくない」と振り返った。対戦を熱望していた同じ熊本出身の元大関に勝利し「内容は納得できないが、同郷の大先輩に勝てたことはうれしい。自分が高校生くらいの時から幕内で活躍をされていたすごい人」と