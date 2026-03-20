T.M.RevolutionがLive Blu-ray＆DVD『令和7年度 新党革命 臨時党大会』を5月13日(水)にリリースする。『令和7年度 新党革命 臨時党大会』は2025年5月13日に東京ガーデンシアターで開催され、1996年5月13日のデビュー以来発表してきた全楽曲を対象に事前のファン(党員)投票で選出された上位曲をパフォーマンス。T.M.Revolutionの圧倒的な歌唱力とエネルギッシュなステージ演出で魅せる、レア曲多数のメモリアルライブを完全収録した