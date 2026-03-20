子育てに追われる日々の中で起きたある出来事が、人との関わり方や価値観について深く考えるきっかけとなった話をご紹介します。筆者の友人A子さんがびっくりしたママ友の行動とは……！？ 忙しい毎日 私は二人の息子を育てながら、毎日慌ただしく過ごしています。私がパートから帰宅すると、ちょうど小学二年生の長男の帰ってくる時間。「ただいまー！ 宿題やってるね！」その時間を利用して、私は幼稚園に通う次