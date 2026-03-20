SUPER BEAVERが、メジャー再契約後第4弾となるフルアルバムのリリースが決定した。6月24日に発売される本作のタイトルは『人生』。初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤・ファンクラブ盤(完全生産限定盤)の全4形態でのリリースとなる。アルバムには「片想い」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)、「涙の正体」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)、「主人公」 （フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)、「まなざし」