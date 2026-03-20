昨年１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が、最新ショットを公開した。蜂谷は２０日、自身のインスタグラムを更新。「三連休初日は生憎の雨ー！ちょい寒なので早めに帰宅！兄バーグはチビバーグの真似をして、赤ちゃん用ベッドインベッドで寝てみたり、同じようにパパに抱っこされてみたり赤ちゃんごっこを楽しんでるようです笑」と記し、次男のベッドに寝て