花粉症で鼻水に悩まされる人は多いと思いますが、鼻を強くかんでしまい、鼻血が出たことはありませんか。鼻血が出たときの対処法について、日本赤十字社の公式インスタグラムが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「鼻血」が出たときの“正しい止め方”です！公式アカウントは「もしも、鼻血が出たら…」とクイズを出題。「A：強くつまみ、軽く下を向く」「B:鼻を弱くつまみ、軽く上を向く」と二択を提示しました