「カンヌ国際映画祭2023」レッドカーペットから2年半。心温まる作品で知られる田中壱征が監督し、脚本も手がけた新作オムニバス映画「雨のち晴れの予定―Tokyo Loss2」（2026年 日本 一般劇場公開予定）が2月15日、クランクアップした。 最後のロケ地となったのはニューヨークのマンハッタン。若き日の監督が「いつかは映画の舞台に」と思い続けていた場所だ。 23歳で初めて訪れ、「この街にどうにかして