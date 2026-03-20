◇オープン戦ロッテ3―4中日（2026年3月20日バンテリンD）ロッテのドラフト2位・毛利海大（明大）がオープン戦4試合目で初黒星を喫した。初回に4番・細川の適時打で先制点を献上。2回には四球で走者をため、2死二、三塁でカリステに左翼への3ランを浴びた。左腕は5回1死満塁とした場面で降板。4回1/3を7安打、4四球で4失点という結果に「相手に合わせた投球になっていた。もっと自分のペースで投げないといけなかった