◇オープンオリックス―阪神（2026年3月20日京セラD）先発予定だった山下がコンディション不良で回避し、代役で先発したドラフト5位の高谷（22＝北海学園大）にはほろ苦いマウンドになった。初回は3人で封じたが、2回1死からつかまった。中川を四球で歩かせると、大山、高寺の安打で満塁とされ、小幡、坂本、近本に3連続タイムリーを浴びて降板した。「全体的にボール先行のピッチングになってしまいましたし、ランナ