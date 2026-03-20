俳優の菅野美穂（48）が、20日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルのスタジオゲストとして出演。「ストッキングかぶったことある！」と発言し、共演者を驚かせた。【写真】映画共演をきっかけに結婚！堺雅人＆菅野美穂のほほ笑ましい夫婦2ショット“幻のお昼時代”をゴールデン初解禁し、お宝映像ランキングTOP10を大発表する内容。菅野は、9人組グループ・Snow Manのメンバーとともに出演した。「