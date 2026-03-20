＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】豊昇龍が手にした「とんでもない数」の懸賞束大相撲三月場所の十三日目、結びの一番を前に土俵を何周も回る色鮮やかな「懸賞旗」の数に、放送席が騒然となった。実況が「とんでもない数」「1700万を超える」などと驚きを隠せない様子で今場所の懸賞事情の詳細を伝えると、ファンからも「夢がありすぎる」「さすが横綱」と感嘆の声が上がった。横綱・豊昇