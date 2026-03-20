元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）が携わるバウムクーヘン販売「クーヘンSAITO」の公式X（旧ツイッター）が20日に更新され、多くの来店があったと報告した。この日、山梨県甲府市内でバウムクーヘン販売を行った斉藤被告。スポニチ本紙の取材には「取材にはお答えできないんです。わざわざ遠くまで来ていただいたのに、すみません」と申し訳なさそうな表情で回答。「ぜひバウムクーヘンを広めてくださ