涙なしには見られないわんこの3ヶ月間が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で174万8000回再生を突破し、「健気な姿に感動した」「愛を感じました」「どれだけ好きなのかが伝わる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：12年間ふたりきりで暮らしてきた母と犬→突然の入院で3ヶ月間も会えずに…涙が止まらない『退院の日』】 大好きなお母さんが入院 TikTokアカウント「ashinagavivi」