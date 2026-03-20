サントリー食品インターナショナルは、コーヒー飲料市場で「クラフトボス」コーヒーシリーズでは取り切れない若年層に向けて、苦くないペットボトル（PET）コーヒーとして「BOSS STAND（ボススタンド）」シリーズを立ち上げ、2月3日から「ボススタンド アイスドブラック」（450mlPET）と「同 アイスドラテ」（同）の新商品2品を発売している。PETコーヒー市場の間口（飲用層）拡大が年々鈍化していることを課題とし、さらなる